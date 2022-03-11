Добиться перемирия на Украине на первых переговорах министров иностранных дел не удалось

К контактам по более масштабным вопросам, которые могли бы привести к окончанию конфликта, полагает Офицеров-Бельский, Москва ожидает подключение и других стран, в частности тех, с которыми она готова обсуждать вопросы о гарантиях собственной безопасности. Эти вопросы, которые российское руководство считает ключевыми, – нерасширение НАТО на восток, возвращение его военной инфраструктуры к границам 1997 г. и другие, по которым шел диалог с США и НАТО с декабря 2021 г., напоминает эксперт. Киев же, поддерживаемый всеми западными странами, в Москве продолжают рассматривать как находящийся под «внешним управлением» и готовы решать с ним только сиюминутные гуманитарные вопросы, полагает Офицеров-Бельский.