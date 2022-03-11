Добиться перемирия на Украине на первых переговорах министров иностранных дел не удалось

Добиться перемирия на Украине на первых переговорах министров иностранных дел не удалосьРоссия видит соседнюю страну демилитаризованной и без запрета на русский язык
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба провели в Анталье личную встречу – впервые с начала военной спецоперации на Украине. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. До этого три раунда переговоров делегации двух стран без участия профильных министров проводили в Белоруссии, они были посвящены в первую очередь политическим вопросам и открытию гуманитарных коридоров для населения.
«Мы подтвердили [на встрече], что инициатива по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остается в силе. Маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. В свою очередь Кулеба на пресс-конференции заявил, что обсуждался также вопрос «24-часового прекращения огня, чтобы решить наиболее неотложные гуманитарные вопросы».
Но в этом вопросе переговорщики, по словам Кулебы, «не достигли прогресса», поскольку со стороны России решение об этом принимают «другие лица», а не министр иностранных дел. Лавров, комментируя слова своего коллеги, напротив, заявил, что на переговорах в Анталье «никто и не собирался договариваться о прекращении огня».
Переговоры на турецкой территории – результат желания России контактировать по проблемам, лежащим в основе текущего кризиса, отметил министр. Но Москва, по его словам, намерена проводить такие контакты лишь при появлении «добавленной стоимости», а не для «подмены главного переговорного трека на белорусской территории». «Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным», – сказал Лавров.
Он напомнил, что на встречах в Белоруссии российская сторона также представила свои соображения в «форме юридического документа» и украинская сторона взяла их «в проработку» с обещанием дать «конкретный ответ». «Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, согласовывать те вещи, которые, по общему признанию, должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса и в контексте обеспечения европейской безопасности с безусловным учетом интересов всех без исключения стран», – пояснил Лавров.
«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно, безопасности России. Судя по выступлениям президента [Владимира] Зеленского, понимание такого подхода начинает пробивать себе дорогу, это вселяет оптимизм», – сказал Лавров. Фракция «Слуга народа» в Верховной раде заявила, что гарантами безопасности страны должны стать Турция, США и «государства-соседи», а Россия «должна зафиксировать» признание украинской государственности и гарантировать отказ от угроз ей в будущем.
Лавров же заявил, что Россия хочет Украины «дружественной, демилитаризованной», в которой «не будет запрета на русский язык, русскую культуру».
Говоря о возможности переговоров на уровне президентов России и Украины, Лавров заверил, что Путин «никогда не отказывается от контактов», но такие контакты должны фиксировать «какие-то конкретные договоренности». Кулеба же заявил, что готов к новой встрече на министерском уровне, «если будут перспективы основательного обсуждения и поиска решений», в том числе вопросов «мира, безопасности».
Переговоры между российской и украинской стороной на данный момент могут касаться лишь эвакуационных коридоров и предотвращения весьма вероятной гуманитарной и экономической катастрофы на Украине, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Это весьма вероятно в том числе из-за возможности срыва посевной кампании, сроки которой приближаются, а также логистических и инфраструктурных проблем в стране, возникших в результате событий последних недель, говорит эксперт.
К контактам по более масштабным вопросам, которые могли бы привести к окончанию конфликта, полагает Офицеров-Бельский, Москва ожидает подключение и других стран, в частности тех, с которыми она готова обсуждать вопросы о гарантиях собственной безопасности. Эти вопросы, которые российское руководство считает ключевыми, – нерасширение НАТО на восток, возвращение его военной инфраструктуры к границам 1997 г. и другие, по которым шел диалог с США и НАТО с декабря 2021 г., напоминает эксперт. Киев же, поддерживаемый всеми западными странами, в Москве продолжают рассматривать как находящийся под «внешним управлением» и готовы решать с ним только сиюминутные гуманитарные вопросы, полагает Офицеров-Бельский.
Российская сторона заинтересована прежде всего в нормальной организации гуманитарных конвоев, соглашается директор Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. По словам источника, близкого к руководству ДНР, перемирие сейчас явно больше нужно украинской стороне, у которой возникают проблемы со снабжением. Москва же не согласна на фиктивные соглашения, которые не решают системно вопросов, соответствующих заявленным ею целям военной спецоперации на Украине, говорит проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. Пространство для договоренностей пока минимально, но Москва продолжит дипломатические усилия параллельно военной спецоперации, уверен он.
Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко анонсировала его визит в Москву завтра, 11 марта, где будет обсуждаться в том числе ситуация на Украине.