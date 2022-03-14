Макрон и Байден договорились об ужесточении санкций против России
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с лидерами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
В сообщении говорится, что Макрон выразил соболезнования Байдену в связи с гибелью на Украине американского журналиста Брента Рено. Помимо этого главы двух государств договорились усилить санкции, уже введенные против России, поддержать Украину и совместно предпринять все полезные инициативы, «чтобы положить конец боевым действиям», подчеркнули в пресс-службе. Макрон и Байден договорились «быть в тесном контакте» по этому вопросу.
После этого Макрон связался с Зеленским, в разговоре с которым выразил полную поддержку Украине, а также рассказал о дополнительной помощи, которую Евросоюз решил предоставить республике по итогам саммита в Версале. «Главы двух государств обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной. Они продолжат координировать свои действия в ближайшие дни», — отмечено в сообщении.
По состоянию на 14 марта уже состоялись три раунда переговоров между российской и украинской делегациями. В ходе них стороны договорились в том числе об открытии гуманитарных коридоров для выхода граждан Украины. Затем в Анталье прошла личная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что переговоры сторон возобновятся утром 14 марта — они пройдут в онлайн-формате. «Завтра, 14 марта, по видеосвязи в 10:30 будут переговоры», — сообщил он, не уточнив часовой пояс. О проведении переговоров в формате видеоконференции также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Зеленский, в свою очередь, отмечал, что главные цели украинской делегации — это гарантии безопасности республике, а также договоренность о его встрече с президентом России Владимиром Путиным.