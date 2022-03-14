Макрон и Байден договорились об ужесточении санкций против России

Ранее член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что переговоры сторон возобновятся утром 14 марта — они пройдут в онлайн-формате. «Завтра, 14 марта, по видеосвязи в 10:30 будут переговоры», — сообщил он, не уточнив часовой пояс. О проведении переговоров в формате видеоконференции также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Зеленский, в свою очередь, отмечал, что главные цели украинской делегации — это гарантии безопасности республике, а также договоренность о его встрече с президентом России Владимиром Путиным.