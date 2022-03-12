Путин сообщил Макрону и Шольцу о нарушении Киевом норм гуманитарного права

Глава государства во время совещания с членами Совета безопасности попросил министра обороны Сергея Шойгу «пойти навстречу» иностранным гражданам и «помочь перебраться в зону боевых действий» тем, кто хочет «оказать помощь» Донбассу. По словам Шойгу, в российское военное ведомство поступило «огромное количество заявок» от разного рода добровольцев «из разных стран», в том числе 16 000 – от жителей стран Ближнего Востока. Они желают приехать в ДНР и ЛНР, «для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении», сказал министр.