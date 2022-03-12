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Путин сообщил Макрону и Шольцу о нарушении Киевом норм гуманитарного права

Ведомости

Президент России Владимир Путин рассказал главам Германии и Франции Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону о «реальном положении дел» на Украине в гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции. Содержание телефонного разговора лидеров стран приводит сайт Кремля.

В частности, Путин сообщил собеседникам о «многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».

«Внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобное», — сообщил российский президент.

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По словам Путина, националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения и запугивают мирных граждан при попытках эвакуации. 

Российский президент настоятельно призвал Макрона и Шольца «повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены», рассказали в Кремле. Путин также рассказал о ходе прошедшей в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. 

Позитивные сдвиги есть в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине, которые сейчас идут практически каждый день, заявил 11 марта Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава государства во время совещания с членами Совета безопасности попросил министра обороны Сергея Шойгу «пойти навстречу» иностранным гражданам и «помочь перебраться в зону боевых действий» тем, кто хочет «оказать помощь» Донбассу. По словам Шойгу, в российское военное ведомство поступило «огромное количество заявок» от разного рода добровольцев «из разных стран», в том числе 16 000 – от жителей стран Ближнего Востока. Они желают приехать в ДНР и ЛНР, «для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении», сказал министр.

В конце февраля – начале марта прошли три раунда российско-украинских переговоров в Белоруссии, на которых обсуждался конфликт на Украине. Также 10 марта в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским концептуально возможна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных