Путин сообщил Макрону и Шольцу о нарушении Киевом норм гуманитарного права
Президент России Владимир Путин рассказал главам Германии и Франции Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону о «реальном положении дел» на Украине в гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции. Содержание телефонного разговора лидеров стран приводит сайт Кремля.
В частности, Путин сообщил собеседникам о «многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».
«Внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобное», — сообщил российский президент.
По словам Путина, националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения и запугивают мирных граждан при попытках эвакуации.
Российский президент настоятельно призвал Макрона и Шольца «повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены», рассказали в Кремле. Путин также рассказал о ходе прошедшей в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей.
Позитивные сдвиги есть в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине, которые сейчас идут практически каждый день, заявил 11 марта Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава государства во время совещания с членами Совета безопасности попросил министра обороны Сергея Шойгу «пойти навстречу» иностранным гражданам и «помочь перебраться в зону боевых действий» тем, кто хочет «оказать помощь» Донбассу. По словам Шойгу, в российское военное ведомство поступило «огромное количество заявок» от разного рода добровольцев «из разных стран», в том числе 16 000 – от жителей стран Ближнего Востока. Они желают приехать в ДНР и ЛНР, «для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении», сказал министр.
В конце февраля – начале марта прошли три раунда российско-украинских переговоров в Белоруссии, на которых обсуждался конфликт на Украине. Также 10 марта в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским концептуально возможна.