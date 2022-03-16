Путин сообщил об успешном ходе спецоперации на Украине

Ранее сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что сложившуюся в мире ситуацию нельзя было решить без начала военной операции. «Это совсем не про Украину. Вернее, далеко не только и не столько про Украину, сколько про миропорядок. Соединенные Штаты подмяли под себя всю Европу», — подчеркнул он. Происходящее сейчас Лавров назвал «эпохальным моментом современной истории». По его словам, идет битва за то, как в дальнейшим будет выглядеть миропорядок.