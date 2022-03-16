Путин сообщил об успешном ходе спецоперации на Украине
Специальная операция российских войск на Украине развивается успешно и в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. Фрагмент выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами», — подчеркнул Путин.
По словам президента, в самом начале операции украинским властям было предложено не вступать в боевые действия, а вывести войска с территории Донбасса, однако они отказались от этого. «Это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке, на земле, придет неизбежно», — добавил президент. Он еще раз отметил, что у российской стороны нет намерений оккупировать территорию Украины.
Ранее сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что сложившуюся в мире ситуацию нельзя было решить без начала военной операции. «Это совсем не про Украину. Вернее, далеко не только и не столько про Украину, сколько про миропорядок. Соединенные Штаты подмяли под себя всю Европу», — подчеркнул он. Происходящее сейчас Лавров назвал «эпохальным моментом современной истории». По его словам, идет битва за то, как в дальнейшим будет выглядеть миропорядок.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.