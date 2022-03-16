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Международный суд ООН потребовал от России остановить военную операцию на Украине

Ведомости

Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить проведение специальной военной операции на Украине, говорится в заявлении суда.

«Российская Федерация должна немедленно приостановить военные действия, которые она начала 24 февраля 2022 г. на территории Украины», — говорится в постановлении. Суд также призвал обе стороны воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт. 

27 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с просьбой повлиять на нее с целью прекращения военных действий на территории страны.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что представители страны не будут участвовать в заседании суда в Гааге, поскольку иск Киева является абсурдным. Кроме того, России не предоставили достаточно времени, чтобы сформировать ответную позицию.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных