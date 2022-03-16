Международный суд ООН потребовал от России остановить военную операцию на Украине
Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить проведение специальной военной операции на Украине, говорится в заявлении суда.
«Российская Федерация должна немедленно приостановить военные действия, которые она начала 24 февраля 2022 г. на территории Украины», — говорится в постановлении. Суд также призвал обе стороны воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт.
27 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с просьбой повлиять на нее с целью прекращения военных действий на территории страны.
После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что представители страны не будут участвовать в заседании суда в Гааге, поскольку иск Киева является абсурдным. Кроме того, России не предоставили достаточно времени, чтобы сформировать ответную позицию.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.