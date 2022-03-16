Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации с использованием ядовитых веществ
Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ, заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины», — пояснил представитель Минобороны. По его словам, в подразделениях российских Вооруженных сил, принимающих участие в операции, «нет и не может быть химических боеприпасов».
Он также сообщил, что российские военные захватили подробную карту Украины с объектами, где хранятся ядовитые вещества. «Любая попытка провокации СБУ с использованием отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта», — подчеркнул Конашенков, добавив, что российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность.
9 марта Конашенков сообщил о попытке украинских националистов устроить провокацию против мирного населением с использованием отравляющих веществ. По его словам, в ночь с 8 на 9 марта националисты завезли в поселок городского типа Золочев в Харьковской области порядка 80 т аммиака. Местные жители, покинувшие населенный пункт, рассказывали, что эти лица учили их правильно вести себя при химической атаке.
На прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в украинских лабораториях изучались вирус конго-крымской геморрагической лихорадки, хантавирусы, возбудители сибирской язвы и африканской чумы свиней. В своем утверждении он сослался на «различные источники».
Как утверждают в российском Министерстве обороны, военно-биологическую программу на Украине проводил Пентагон. США с союзниками, возможно, задействовали в том числе украинских специалистов в создании «биоагентов», способных «избирательно поражать различные этнические группы населения». Президент Украины Владимир Зеленский эти сведения опроверг. Он подчеркнул, что страна не разрабатывала никакое оружие массового поражения, а лаборатории сохранились еще со времен СССР.
Ранее в марте замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.