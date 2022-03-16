Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсужден ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, в том числе вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.
В пресс-службе кабмина Армении в свою очередь отметили, что собеседники обменялись мнениями на темы армяно-турецкого диалога и ситуации на Украине, а также обсудили вопросы, касающиеся будущего визита Пашиняна в Россию.
До этого Путин и Пашинян обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 26 февраля. Тогда же глава государства пригласил премьер-министра посетить Россию в апреле. Встреча будет приурочена к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Арменией. Они также затронули вопросы восстановления транспортных и экономических связей на Южном Кавказе и демилитаризацию границы между Арменией и Азербайджаном.