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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Обсужден ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, в том числе вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина Армении в свою очередь отметили, что собеседники обменялись мнениями на темы армяно-турецкого диалога и ситуации на Украине, а также обсудили вопросы, касающиеся будущего визита Пашиняна в Россию. 

До этого Путин и Пашинян обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 26 февраля. Тогда же глава государства пригласил премьер-министра посетить Россию в апреле. Встреча будет приурочена к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Арменией. Они также затронули вопросы восстановления транспортных и экономических связей на Южном Кавказе и демилитаризацию границы между Арменией и Азербайджаном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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