Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

До этого Путин и Пашинян обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 26 февраля. Тогда же глава государства пригласил премьер-министра посетить Россию в апреле. Встреча будет приурочена к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Арменией. Они также затронули вопросы восстановления транспортных и экономических связей на Южном Кавказе и демилитаризацию границы между Арменией и Азербайджаном.