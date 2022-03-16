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Минобороны РФ отвергло обвинения в нанесении авиаудара по театру в Мариуполе

Ведомости

Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) взорвали здание театра в Мариуполе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Таким образом ведомство опровергло обвинения украинских властей в нанесении авиаудара по драматическому театру, где могли находиться мирные жители.

«Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило, что боевики из националистического батальона «Азов» устроили «кровавую провокацию» и взорвали здание театра, которое было заранее заминировано ими же. Эту информацию также подтвердили беженцы, которым удалось выбраться из Мариуполя. Они добавили, что боевики могли удерживать мирных жителей в заложниках и использовать верхние этажи «в качестве огневых точек».

«С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей №3 в Мариуполе здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось», — подчеркнуто в заявлении. 

Минобороны РФ ранее назвало «информационной провокацией киевского режима» информацию о нанесении удара российскими вооруженными силами по больнице в Мариуполе. По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, атаку на это медучреждение Россия не проводила. Фотоснимки территории медучреждения «содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов», а «фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания», отметил он.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных