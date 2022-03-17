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Зеленский назвал переговоры Москвы и Киева «достаточно сложными»

Ведомости

Российско-украинские переговоры идут достаточно сложно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

«Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно», — заявил Зеленский (цитата по ТАСС). Он отметил, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров. Зеленский не стал комментировать информацию СМИ о якобы условиях возможного соглашения сторон.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что Россия и Украина в ходе переговоров выработали конкретные формулировки, близкие к согласованию, однако не раскрыл подробностей. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев предложил шведский и австрийский вариант демилитаризации: нейтральное демилитаризованное государство, но с собственной армией и военно-морскими силами.

С 28 февраля прошло четыре раунда российско-украинских переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате. Также министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели переговоры в Анталье.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, ее целями он называл «демилитаризацию» и «денацификацию». Российская сторона требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности. Киев хочет достичь заключения мира, немедленного прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности для Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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