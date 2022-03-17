Россия и Белоруссия снимут ограничения на поездки между странами
Власти России и Белоруссии снимают все ограничения на поездки между двумя странами в полночь 18 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. «Об этом мы говорили с премьер-министром Романом Александровичем Головченко в начале недели. И согласовали с президентом это решение», — отметил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр добавил, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкции в отношении России и Белоруссии.
4 ноября 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию.
Стороны обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 г. Все 28 союзных программ президенты согласовали 9 сентября. Позже программы были опубликованы на сайте правительства. Из документа следует, что они направлены на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.