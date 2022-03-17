Захарова назвала неосуществимым сценарий исключения России из ООН

По ее мнению, Совбез ООН не вынесет такую рекомендацию, потому что для ее одобрения необходимы голоса пяти обладающих правом вето постоянных членов — в их число входит и Россия. «Вашингтон и его единомышленники, просто подмятые США, которые поддержали введение санкций в отношении нашей страны, в сумме не составляют даже простого большинства в Генеральной Ассамблее», — заключила она.