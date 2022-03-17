Захарова назвала неосуществимым сценарий исключения России из ООН
Сценарий, при котором Россию могут лишить членства в ООН, невозможно осуществить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
Она отметила, что в ООН действительно есть возможность исключить государство из организации по решению Генеральной Ассамблеи и рекомендации Совета Безопасности. «Идея об исключении России из ООН, несмотря на стремительный рост абсолютно беспринципной антироссийской пропаганды в западных СМИ, все-таки продолжает относиться к разряду маргинальных», — подчеркнула Захарова.
По ее мнению, Совбез ООН не вынесет такую рекомендацию, потому что для ее одобрения необходимы голоса пяти обладающих правом вето постоянных членов — в их число входит и Россия. «Вашингтон и его единомышленники, просто подмятые США, которые поддержали введение санкций в отношении нашей страны, в сумме не составляют даже простого большинства в Генеральной Ассамблее», — заключила она.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Устав ООН не дает возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности всемирной организации, поэтому британское правительство сосредоточено на других мерах оказания давления на Россию в рамках ООН. Исключить Россию из состава организации предлагали отдельные представители Верховной рады Украины и конгресса США из-за специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.
Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.