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Политика

Захарова назвала неосуществимым сценарий исключения России из ООН

Ведомости

Сценарий, при котором Россию могут лишить членства в ООН, невозможно осуществить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. 

Она отметила, что в ООН действительно есть возможность исключить государство из организации по решению Генеральной Ассамблеи и рекомендации Совета Безопасности. «Идея об исключении России из ООН, несмотря на стремительный рост абсолютно беспринципной антироссийской пропаганды в западных СМИ, все-таки продолжает относиться к разряду маргинальных», — подчеркнула Захарова. 

По ее мнению, Совбез ООН не вынесет такую рекомендацию, потому что для ее одобрения необходимы голоса пяти обладающих правом вето постоянных членов — в их число входит и Россия. «Вашингтон и его единомышленники, просто подмятые США, которые поддержали введение санкций в отношении нашей страны, в сумме не составляют даже простого большинства в Генеральной Ассамблее», — заключила она. 

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Устав ООН не дает возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности всемирной организации, поэтому британское правительство сосредоточено на других мерах оказания давления на Россию в рамках ООН. Исключить Россию из состава организации предлагали отдельные представители Верховной рады Украины и конгресса США из-за специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.

Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Международный суд ООН потребовал от России остановить военную операцию на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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