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На Украине заявили о возможности встречи Зеленского и Путина

Ведомости

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska.

«Как только закончится работа над соглашением, мы приступим к организации встречи. Это произойдет в ближайшие недели», — пояснил Подоляк. По его мнению, место встречи может быть любым, но украинская сторона будет настаивать, чтобы переговоры глав государств проходили не в России.

«После выработки фундамента мирного договора мы будем думать о подходящей модели поведения во время встречи президентов. Вопрос рукопожатия беспокоит нас меньше всего», — подчеркнул он. Таким образом он ответил на вопрос о том, пожмет ли Зеленский руку Путина при встрече.

С 28 февраля прошло четыре раунда российско-украинских переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате. Также министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели переговоры в Анталье. Лавров заявил, что в ходе встречи Кулеба не предложил ничего нового.

16 марта Подоляк сообщил, что стороны в рамках переговоров начали выходить на компромиссные позиции. По его словам, одной из обсуждаемых тем являются гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает, что модель такого договора будет предполагать участие стран-гарантов, которые с юридической точки зрения «будут обязаны вмешиваться».

Российская сторона, в свою очередь, требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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