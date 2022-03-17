На Украине заявили о возможности встречи Зеленского и Путина
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska.
«Как только закончится работа над соглашением, мы приступим к организации встречи. Это произойдет в ближайшие недели», — пояснил Подоляк. По его мнению, место встречи может быть любым, но украинская сторона будет настаивать, чтобы переговоры глав государств проходили не в России.
«После выработки фундамента мирного договора мы будем думать о подходящей модели поведения во время встречи президентов. Вопрос рукопожатия беспокоит нас меньше всего», — подчеркнул он. Таким образом он ответил на вопрос о том, пожмет ли Зеленский руку Путина при встрече.
С 28 февраля прошло четыре раунда российско-украинских переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате. Также министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели переговоры в Анталье. Лавров заявил, что в ходе встречи Кулеба не предложил ничего нового.
16 марта Подоляк сообщил, что стороны в рамках переговоров начали выходить на компромиссные позиции. По его словам, одной из обсуждаемых тем являются гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает, что модель такого договора будет предполагать участие стран-гарантов, которые с юридической точки зрения «будут обязаны вмешиваться».
Российская сторона, в свою очередь, требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности.