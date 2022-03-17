Комитет министров Совета Европы приостановил отношения с Белоруссией
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение приостановить отношения с Белоруссией в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба комитета.
«КМСЕ приостанавливает права Белоруссии на участие во всех встречах и мероприятиях организации. Это также касается участия Белоруссии в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но не ущемляет права Белоруссии как участницы международных конвенций», — говорится в заявлении.
В пресс-службе также отметили, что организация приостановит любое техническое сотрудничество с Белоруссией, однако продолжит поддерживать и укреплять отношения с белорусским «гражданским обществом» и «оппозицией в изгнании».
Украина ранее обвинила Белоруссию в вооруженной агрессии — по оценке Киева, с начала российской военной операции 24 февраля республика предоставляла свою территорию для наступления российских войск. Президент республики Александр Лукашенко утверждает, что роль Минска в операции — предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Также он заявлял, что с территории Украины в Белоруссию привозили оружие и готовили бандформирования для провокаций в республике.
16 марта КМСЕ провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. До этого Россия объявила о выходе из организации.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.