Макрон анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовящемся в ближайшее время телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».
«Я очень скоро проведу телефонный разговор с ним», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции.
Последний контакт Путина и Микрона состоялся 12 марта. Тогда в телефонной беседе поучаствовал также канцлер Германии Олаф Шольц. Российский лидер рассказал о положении дел на Украине и гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции, сообщала пресс-служба Кремля.
14 марта Макрон провел телефонные переговоры с лидерами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в ходе которых лидеры договорились об ужесточении санкционного давления на Россию.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.