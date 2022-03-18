Байден предупредит Си Цзиньпина об ответственности за поддержку России
Президент США Джо Байден в ходе переговоров предупредит председателя КНР Си Цзиньпина об ответственности за поддержку России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Переговоры состоятся 18 марта
«Президент Байден завтра выступит с президентом Си и даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки агрессии России, и мы без колебаний будем налагать расходы», — заявил Блинкен.
Он рассказал, что США продолжают призывать страны, особенно у которых есть влияние на Россию, использовать свои рычаги, чтобы заставить Москву прекратить спецоперацию на Украине. По мнению властей США, Китай несет ответственность за то, чтобы использовать свое влияние на президента России Владимира Путина и защищать международные правила и принципы, которые он якобы поддерживает.
«Вместо этого, похоже, Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию, стремясь изобразить себя нейтральным арбитром – и мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность прямой помощи России с военной техникой для использования в Украине», — добавил Блинкен.
Ранее Китай раскритиковал США за введение санкций против России и заявил, что будет защищать интересы национальных предприятий. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, а кроме этого могут и крайне негативно отразиться на потребителях. «Тем самым США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад», — добавил он.
14 марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с главой канцелярии по иностранным делам ЦК компартии Китая Яном Цзечи. Как сообщал госдеп США, на встрече Салливан заявил об озабоченности Вашингтона относительно поддержки Пекином Москвы и дал понять, что США не позволят ни одной стране компенсировать России ее потери от санкций.
По данным The Guardian, американские чиновники после встречи пришли к выводу, что Китай все же окажет России экономическую и финансовую помощь. Отмечалось, что в Вашингтоне надеются заставить Пекин пересмотреть свою позицию. До этого в ряде американских СМИ появились сообщения о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения операции на Украине. Российские и китайские официальные лица эту информацию опровергли.