Газета
Политика

Байден и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине 18 марта

Ведомости

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, передает пресс-служба Белого дома. 

«Это часть наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи между США и КНР. Лидеры обсудят вопросы регулирования конкуренции между двумя нашими странами, а также военные действия России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении. 

Ранее сегодня Китай раскритиковал США за введение санкций против России и заявил, что будет защищать интересы национальных предприятий. По словам официального представителя Министерств коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, а кроме этого могут и крайне негативно отразиться на потребителях. «Тем самым США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад», — добавил он.

14 марта, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Яном Цзечи. Как сообщал Госдеп США, на встрече Салливан заявил об озабоченности Вашингтона относительно поддержки Пекином Москвы и дал понять, что США не позволят ни одной стране компенсировать России ее потери от санкций.

По данным The Guardian, американские чиновники после встречи пришли к выводу, что Китай все же окажет России экономическую и финансовую помощь. Отмечалось, что в Вашингтоне надеются заставить Пекин пересмотреть свою позицию. До этого в ряде американских СМИ появились сообщения о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения операции на Украине. Российские и китайские официальные лица эту информацию опровергли.

Ранее по теме: Китай обвинил США в дестабилизации мирового рынка на фоне санкций против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных