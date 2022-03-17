Китай обвинил США в дестабилизации мирового рынка на фоне санкций против России

В понедельник, 14 марта, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Яном Цзечи. Как сообщал Госдеп США, на встрече Салливан заявил об озабоченности Вашингтона относительно поддержки Пекином Москвы и дал понять, что США не позволят ни одной стране компенсировать России ее потери от санкций.