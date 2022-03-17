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Политика

Китай обвинил США в дестабилизации мирового рынка на фоне санкций против России

Ведомости

Китай раскритиковал США за введение санкций против России и заявил, что будет защищать интересы национальных предприятий, передает ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции КНР. В ведомстве считают, что односторонние санкции дестабилизируют мировой рынок.

«Китай обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью», — заявил официальный представитель министерства Гао Фэн.

По его словам, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, а кроме этого могут и крайне негативно отразиться на потребителях. «Тем самым США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад», — добавил он.

В понедельник, 14 марта, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Яном Цзечи. Как сообщал Госдеп США, на встрече Салливан заявил об озабоченности Вашингтона относительно поддержки Пекином Москвы и дал понять, что США не позволят ни одной стране компенсировать России ее потери от санкций.

По данным The Guardian, американские чиновники после встречи пришли к выводу, что Китай все же окажет России экономическую и финансовую помощь. Отмечалось, что в Вашингтоне надеются заставить Пекин пересмотреть свою позицию.

До этого в ряде американских СМИ появились сообщения о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения операции на Украине. Российские и китайские официальные лица эту информацию опровергли.

Ранее по теме: США безуспешно требуют от Китая присоединиться к антироссийским санкциям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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