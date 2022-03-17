Китай обвинил США в дестабилизации мирового рынка на фоне санкций против России
Китай раскритиковал США за введение санкций против России и заявил, что будет защищать интересы национальных предприятий, передает ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции КНР. В ведомстве считают, что односторонние санкции дестабилизируют мировой рынок.
«Китай обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью», — заявил официальный представитель министерства Гао Фэн.
По его словам, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, а кроме этого могут и крайне негативно отразиться на потребителях. «Тем самым США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад», — добавил он.
В понедельник, 14 марта, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Яном Цзечи. Как сообщал Госдеп США, на встрече Салливан заявил об озабоченности Вашингтона относительно поддержки Пекином Москвы и дал понять, что США не позволят ни одной стране компенсировать России ее потери от санкций.
По данным The Guardian, американские чиновники после встречи пришли к выводу, что Китай все же окажет России экономическую и финансовую помощь. Отмечалось, что в Вашингтоне надеются заставить Пекин пересмотреть свою позицию.
До этого в ряде американских СМИ появились сообщения о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения операции на Украине. Российские и китайские официальные лица эту информацию опровергли.