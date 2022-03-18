В Кремле назвали слова Байдена о Путине «личными оскорблениями» президента
Президент США Джо Байден фактически каждый день делает заявления, которые являются фактически личными оскорблениями президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Эти заявления фактически уже ежедневно делает президент США Байден. Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать резких оценок, чтобы не вызвать большую агрессивность», — заявил Песков.
Ранее Байден на вопрос журналиста ответил, что считает Путина «военным преступником». Песков назвал такое заявление «непростительным» и напомнил о бомбежках, которые США разворачивали в других странах мира. Затем американский президент заявил, что президент России – «кровавый диктатор и чистейший головорез». В прошлом году в интервью одному из американских телеканалов Байден положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».