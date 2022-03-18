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В Кремле назвали слова Байдена о Путине «личными оскорблениями» президента

Ведомости

Президент США Джо Байден фактически каждый день делает заявления, которые являются фактически личными оскорблениями президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эти заявления фактически уже ежедневно делает президент США Байден. Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать резких оценок, чтобы не вызвать большую агрессивность», — заявил Песков.

Ранее Байден на вопрос журналиста ответил, что считает Путина «военным преступником». Песков назвал такое заявление «непростительным» и напомнил о бомбежках, которые США разворачивали в других странах мира. Затем американский президент заявил, что президент России – «кровавый диктатор и чистейший головорез». В прошлом году в интервью одному из американских телеканалов Байден положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

Ранее по теме: Песков назвал непростительными слова Байдена о Путине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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