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Политика

В МИДе сообщили о проработке Москвой ответа на санкции Запада

Ведомости

Россия прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза, такая мера является вынужденной, заявил директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством», — сказал Парамонов «РИА Новости».

Он добавил, что Россия не хотела бы, чтобы высказывания министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России «тотальную финансовую и экономическую войну», вызвали череду необратимых последствий.

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Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.

Ранее Минфин США ввел новые санкции против российских и белорусских граждан, а 15 марта Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 15 индивидуальных лиц и 9 физических. Введение ограничительных мер в отношении российских бизнесменов, работающих на международном уровне, можно назвать бандитизмом со стороны государств, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее сообщил о готовности списка санкций в отношении США. По его словам, при выработке ответа Москва «будет проявлять хладнокровие», а у России есть возможности минимизировать ущерб от введенных рестрикций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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