В МИДе сообщили о проработке Москвой ответа на санкции Запада
Россия прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза, такая мера является вынужденной, заявил директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.
«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством», — сказал Парамонов «РИА Новости».
Он добавил, что Россия не хотела бы, чтобы высказывания министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России «тотальную финансовую и экономическую войну», вызвали череду необратимых последствий.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.
Ранее Минфин США ввел новые санкции против российских и белорусских граждан, а 15 марта Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 15 индивидуальных лиц и 9 физических. Введение ограничительных мер в отношении российских бизнесменов, работающих на международном уровне, можно назвать бандитизмом со стороны государств, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее сообщил о готовности списка санкций в отношении США. По его словам, при выработке ответа Москва «будет проявлять хладнокровие», а у России есть возможности минимизировать ущерб от введенных рестрикций.