Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России
Правительство Норвегии решило поддержать политику Евросоюза и утвердило санкции в отношении России на фоне военной операции на Украине, следует из заявления министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.
«Сегодня правительство включило в законодательство Норвегии самый масштабный пакет санкций среди когда-либо принятых в стране», — следует из заявления.
В сообщении говорится, что Норвегия приняла санкции, введенные Евросоюзом в отношении России до 9 марта 2022 г. включительно. Исключением являются ограничения ЕС против Russia Today и Sputnik, они не были включены в этот пакет. «Эти санкции вызывают принципиальные вопросы, и нам необходимо время для их тщательной оценки», — подчеркнуто в заявлении.
Сейчас правительство страны рассматривает введение дополнительных санкций, которые были приняты ЕС 15 марта. Указано, что этот принятый пакет — «расширенное дополнение» к санкциям, введенным Норвегией в 2014 г. после присоединения Крыма к России.
15 марта в четвертый пакет ограничительных мер ЕС попали 15 индивидуальных лиц и 9 физических. В список персональных санкций в числе прочих вошли: бизнесмены Роман Абрамович, Герман Хан и Виктор Рашников, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, президент РСПП Александр Шохин и генеральный директор «Яндекса» Тигран Худавердян. В список компаний, оказавшихся под санкциями, наряду с другими попали «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростех» и «Камаз».
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.