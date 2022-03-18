Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России

В сообщении говорится, что Норвегия приняла санкции, введенные Евросоюзом в отношении России до 9 марта 2022 г. включительно. Исключением являются ограничения ЕС против Russia Today и Sputnik, они не были включены в этот пакет. «Эти санкции вызывают принципиальные вопросы, и нам необходимо время для их тщательной оценки», — подчеркнуто в заявлении.