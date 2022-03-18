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Политика

Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России

Ведомости

Правительство Норвегии решило поддержать политику Евросоюза и утвердило санкции в отношении России на фоне военной операции на Украине, следует из заявления министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.

«Сегодня правительство включило в законодательство Норвегии самый масштабный пакет санкций среди когда-либо принятых в стране», — следует из заявления. 

В сообщении говорится, что Норвегия приняла санкции, введенные Евросоюзом в отношении России до 9 марта 2022 г. включительно. Исключением являются ограничения ЕС против Russia Today и Sputnik, они не были включены в этот пакет. «Эти санкции вызывают принципиальные вопросы, и нам необходимо время для их тщательной оценки», — подчеркнуто в заявлении. 

Сейчас правительство страны рассматривает введение дополнительных санкций, которые были приняты ЕС 15 марта. Указано, что этот принятый пакет — «расширенное дополнение» к санкциям, введенным Норвегией в 2014 г. после присоединения Крыма к России.

15 марта в четвертый пакет ограничительных мер ЕС попали 15 индивидуальных лиц и 9 физических. В список персональных санкций в числе прочих вошли: бизнесмены Роман Абрамович, Герман Хан и Виктор Рашников, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, президент РСПП Александр Шохин и генеральный директор «Яндекса» Тигран Худавердян. В список компаний, оказавшихся под санкциями, наряду с другими попали «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростех» и «Камаз».

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных