Нидерланды заморозили российские активы на 200 млн евро
Объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, вырос до 200 млн евро, сообщает NOS со ссылкой на заявление главы Центрального банка страны Клааса Кнота.
Ранее министр финансов Нидерландов Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах страны замороженных активов насчитывается шесть миллионов евро. Позже Кнот объявил, что эта цифра значительно возросла. «Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 млн евро», — сообщил Кнот.
По его словам, большинство связей с Россией в Нидерландах осуществляется через трастовые компании. «Бухгалтерские и налоговые отчетности оформляются там, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать», — пояснил он.
9 марта премьер-министр королевства Марк Рютте заявил, что страна пока не готова к отказу от нефти и газа из России, но правительство будет работать над переходом страны к зеленой экономике. «Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы, это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зеленую повестку и сделать нашу экономику менее углеродоемкой», — подчеркнул он.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ.