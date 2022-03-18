Нидерланды заморозили российские активы на 200 млн евро

9 марта премьер-министр королевства Марк Рютте заявил, что страна пока не готова к отказу от нефти и газа из России, но правительство будет работать над переходом страны к зеленой экономике. «Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы, это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зеленую повестку и сделать нашу экономику менее углеродоемкой», — подчеркнул он.