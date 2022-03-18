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Финансы

Нидерланды заморозили российские активы на 200 млн евро

Ведомости

Объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, вырос до 200 млн евро, сообщает NOS со ссылкой на заявление главы Центрального банка страны Клааса Кнота.

Ранее министр финансов Нидерландов Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах страны замороженных активов насчитывается шесть миллионов евро. Позже Кнот объявил, что эта цифра значительно возросла. «Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 млн евро», — сообщил Кнот.

По его словам, большинство связей с Россией в Нидерландах осуществляется через трастовые компании. «Бухгалтерские и налоговые отчетности оформляются там, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать», — пояснил он.

9 марта премьер-министр королевства Марк Рютте заявил, что страна пока не готова к отказу от нефти и газа из России, но правительство будет работать над переходом страны к зеленой экономике. «Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы, это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зеленую повестку и сделать нашу экономику менее углеродоемкой», — подчеркнул он.

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ.

Ранее по теме: Австралия ввела санкции против госструктур и банков России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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