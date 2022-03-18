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Австралия ввела санкции против госструктур и банков России

Ведомости

Правительство Австралии приняло решение ввести санкции против 11 российских банков и госструктур, имеющих отношение к суверенному долгу, сообщает пресс-служба МИДа страны.

В санкционный список попали Фонд национального благосостояния России и Минфин, а также Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк.

Помимо этого ограничения наложены на 41 бизнесмена и членов их семей, чьи активы в Австралии будут заморожены, а также на двух бизнесменов — совладельца «Русала» Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.

«Правительство Австралии вновь заявляет о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также украинского народа. Мы продолжим вводить скоординированные с партнерами санкции и ограничивать финансирование незаконных военных действий на Украине», — говорится в сообщении МИДа.

14 марта Австралия ввела санкции в отношении 33 российских предпринимателей и их ближайших родственников. Тогда в санкционный список попали, в частности, бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления банка «Россия» Дмитрий Лебедев и председатель правления «Ростеха» Сергей Чемезов.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.

Ранее по теме: Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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