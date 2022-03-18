Австралия ввела санкции против госструктур и банков России
Правительство Австралии приняло решение ввести санкции против 11 российских банков и госструктур, имеющих отношение к суверенному долгу, сообщает пресс-служба МИДа страны.
В санкционный список попали Фонд национального благосостояния России и Минфин, а также Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк.
Помимо этого ограничения наложены на 41 бизнесмена и членов их семей, чьи активы в Австралии будут заморожены, а также на двух бизнесменов — совладельца «Русала» Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.
«Правительство Австралии вновь заявляет о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также украинского народа. Мы продолжим вводить скоординированные с партнерами санкции и ограничивать финансирование незаконных военных действий на Украине», — говорится в сообщении МИДа.
14 марта Австралия ввела санкции в отношении 33 российских предпринимателей и их ближайших родственников. Тогда в санкционный список попали, в частности, бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления банка «Россия» Дмитрий Лебедев и председатель правления «Ростеха» Сергей Чемезов.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.