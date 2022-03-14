Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов
Власти Австралии объявили о введении санкций в отношении 33 бизнесменов из России и членов их семей, говорится в сообщении на сайте правительства страны.
«Санкции усиливают приверженность Австралии санкциям против тех людей, которые накопили огромное личное богатство и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе в результате их связей с президентом России Владимиром Путиным», — сказано в сообщении на сайте.
В санкционный список, в частности, попали:
Бизнесмен Роман Абрамович;
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер;
Председатель правления банка «Россия» Дмитрий Лебедев;
Председатель правления «Ростеха» Сергей Чемезов;
Гендиректор «Транснефти» Николай Токарев;
Председатель ВЭБ Игорь Шувалов;
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Таким образом, Австралия присоединилась к США, Великобритании и другим странам, которые ранее ввели санкции в отношении российских бизнесменов и членов их семей. Санкции вводятся после начала спецоперации России на Украине, объявленного президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Западные страны уже ограничили работу нескольких российских банков и компаний, а также ввели санкции в отношении руководства страны.