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Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов

Ведомости

Власти Австралии объявили о введении санкций в отношении 33 бизнесменов из России и членов их семей, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

«Санкции усиливают приверженность Австралии санкциям против тех людей, которые накопили огромное личное богатство и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе в результате их связей с президентом России Владимиром Путиным», — сказано в сообщении на сайте.

В санкционный список, в частности, попали:

  • Бизнесмен Роман Абрамович;

  • Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер;

  • Председатель правления банка «Россия» Дмитрий Лебедев;

  • Председатель правления «Ростеха» Сергей Чемезов;

  • Гендиректор «Транснефти» Николай Токарев;

  • Председатель ВЭБ Игорь Шувалов;

  • Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Таким образом, Австралия присоединилась к США, Великобритании и другим странам, которые ранее ввели санкции в отношении российских бизнесменов и членов их семей. Санкции вводятся после начала спецоперации России на Украине, объявленного президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Западные страны уже ограничили работу нескольких российских банков и компаний, а также ввели санкции в отношении руководства страны.

Ранее по теме: Как российские бизнесмены пытаются увернуться от санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных