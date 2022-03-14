Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов

Таким образом, Австралия присоединилась к США, Великобритании и другим странам, которые ранее ввели санкции в отношении российских бизнесменов и членов их семей. Санкции вводятся после начала спецоперации России на Украине, объявленного президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Западные страны уже ограничили работу нескольких российских банков и компаний, а также ввели санкции в отношении руководства страны.