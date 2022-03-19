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Политика

Лавров заявил, что Украина не соглашается на требования России из-за США

Ведомости

Украина не соглашается на требования России, так как США держит Киев «за руку», однако переговоры между делегациями продолжаются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Переговоры идут, хотя украинская делегация, по большому счету, начала их с "отбывания номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», — сказал министр на встрече с участниками финала международного трека конкурса «Лидеры России» (цитата по «РИА Новости»).

Лавров добавил, Россия рассчитывает на подписание документов по вопросам безопасности, в которых будет прописан нейтральный статус Украины, к этому должна привести спецоперация. Последующее политическое урегулирование внутренних противоречий министр назвал делом самих украинцев.

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Россия больше не будет выдвигать инициативы Западу, добавил глава МИДа.

«Мы с самого начала правления президента Путина — с начала двухтысячных — были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось», — отметил Лавров.

О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С 28 февраля прошло четыре раунда российско-украинских переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская делегация проявляет готовность ускорить работу в переговорах, однако украинская сторона такой готовности не проявляет. Российская сторона требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности. Киев хочет достичь заключения мира, немедленного прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности для Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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