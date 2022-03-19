Лавров заявил, что Украина не соглашается на требования России из-за США

«Переговоры идут, хотя украинская делегация, по большому счету, начала их с "отбывания номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», — сказал министр на встрече с участниками финала международного трека конкурса «Лидеры России» (цитата по «РИА Новости»).