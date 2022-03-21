Президент Казахстана анонсировал масштабные реформы в стране

Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали. После урегулирования ситуации с беспорядками президент Казахстана произвел кадровые перестановки в руководстве страны.