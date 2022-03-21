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Президент Казахстана анонсировал масштабные реформы в стране

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страну ждут масштабные реформы, сообщил «Sputnik Казахстан». Такое заявление он сделал в Алма-Ате на праздновании Наурыз — праздника весны и обновления природы (отмечают три дня — с 21 по 23 марта).

«Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди — строительство нового Казахстана. Вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим новую страну, Новый Казахстан, вторую республику», — заявил Токаев. По его словам, Казахстану и Алма-Ате удалось преодолеть январские события благодаря своему единству, и теперь наступает время перемен.

16 марта Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы страны. По его словам, Казахстан должен перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Также Токаев предложил запретить президенту на время нахождения на посту быть членом какой-либо партии, а его родственникам запретить занимать высокопоставленные должности в стране. Токаев предложил перейти к смешанной избирательной модели и создать в стране Конституционный суд.

2 января 2022 г. на западе Казахстана начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге (10,2 руб.) до 120 (20,4 руб.). В последующие дни беспорядки перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.

Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали. После урегулирования ситуации с беспорядками президент Казахстана произвел кадровые перестановки в руководстве страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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