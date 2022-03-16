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Токаев предложил изменить форму правления в Казахстане

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы страны. Казахстан должен перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, заявил президент в послании к народу.

«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — сказал Токаев (цитата по Nur.kz).

Президент анонсировал изменения в политической системе страны:

  • Переход от суперпрезидентской к президентской республике с сильным парламентом. По мнению президента, это обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны;

  • Законодательный запрет президенту быть членом какой-либо партии в период нахождения на посту;

  • Родственники президента больше не смогут занимать высокопоставленные должности в стране;

  • Переход к смешанной избирательной модели от голосования только по партийным спискам;

  • Создание в Казахстане Конституционного суда, а также право обращаться туда генпрокурору и уполномоченному по правам человека.

    • После начала протестов в республике в январе этого года экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и ряд его родственников лишились крупных должностей. Так, 5 января Назарбаев (с его слов, добровольно) передал Токаеву пост главы Совета безопасности, впоследствии парламент одобрил законопроекты об отмене пожизненного председательства елбасы в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе.

    Со своих постов также ушли зятья Назарбаева: председатель правления «Казтрансойла» Димаш Досанов (муж младшей дочери экс-президента Алии), глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев (муж средней дочери Динары) и предправления QazaqGaz Кайрат Шарипбаев, которого казахстанские СМИ называют мужем Дариги Назарбаевой.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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