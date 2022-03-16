Токаев предложил изменить форму правления в Казахстане

После начала протестов в республике в январе этого года экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и ряд его родственников лишились крупных должностей. Так, 5 января Назарбаев (с его слов, добровольно) передал Токаеву пост главы Совета безопасности, впоследствии парламент одобрил законопроекты об отмене пожизненного председательства елбасы в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе.