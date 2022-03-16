Токаев предложил изменить форму правления в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы страны. Казахстан должен перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, заявил президент в послании к народу.
«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — сказал Токаев (цитата по Nur.kz).
Президент анонсировал изменения в политической системе страны:
- Переход от суперпрезидентской к президентской республике с сильным парламентом. По мнению президента, это обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны;
После начала протестов в республике в январе этого года экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и ряд его родственников лишились крупных должностей. Так, 5 января Назарбаев (с его слов, добровольно) передал Токаеву пост главы Совета безопасности, впоследствии парламент одобрил законопроекты об отмене пожизненного председательства елбасы в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе.
Со своих постов также ушли зятья Назарбаева: председатель правления «Казтрансойла» Димаш Досанов (муж младшей дочери экс-президента Алии), глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев (муж средней дочери Динары) и предправления QazaqGaz Кайрат Шарипбаев, которого казахстанские СМИ называют мужем Дариги Назарбаевой.