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Песков назвал закон о фейках соответствующим «тотальной информационной войне»

Ведомости

Закон о наказании за фейки о действиях российских военных на Украине жесткий, но он полностью соответствует ситуации «тотальной информационной войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть закон, есть положения закона. Он достаточно жесткий, но с другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна, и положения этого закона должны применяться», — заявил Песков.

На вопрос, когда Владимир Путин подпишет закон о фейках о работе российских госорганов за границей, Песков ответил, что документ «достаточно оперативно поступит к президенту и тот его подпишет, если примет такое решение».

Днем ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации о работе российских госорганов за границей. За распространение под видом достоверной заведомо ложной информации о работе госорганов грозит штраф от 700 000 до 1,5 млн руб. или три года лишения свободы. За то же преступление, но совершенное с использованием служебного положения, группой лиц — штраф от 3 млн до 5 млн руб. или до 10 лет лишения свободы. Если нарушение закона повлекло тяжкие последствия, грозит до 10-15 лет.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о схожих наказаниях за распространение ложной информации о Вооруженных силах страны. Уголовная ответственность предусмотрена и за публичную дискредитацию использования российских Вооруженных сил, в том числе за призывы к воспрепятствованию их использования.

Ранее по теме: Дума приняла закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов за рубежом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных