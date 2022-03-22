Дума приняла закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов за рубежом
Депутаты Госдумы приняли в финальном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми за распространение ложной информации о работе российских госорганов за рубежом предусмотрена уголовная ответственность. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Таким образом, за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной информации об исполнении российскими госорганами их полномочий за рубежом, направленных на защиту интересов России и граждан этой страны, поддержание международного мира и безопасности, можно получить штраф на сумму от 700 000 до 1,5 млн руб. Максимальное наказание составляет три года лишения свободы.
Если то же деяние совершено с использованием служебного положения, группой лиц, «с искусственным созданием доказательств обвинения», «из корыстных побуждений» или из-за «политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», размер взыскания составит от 3 до 5 млн руб., а срок лишения свободы — до 10 лет. При тяжких последствиях длительность тюремного заключения может достигать 10-15 лет.
За публичную дискредитацию таких учреждений лицом, которое в течение года уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние, можно получить штраф на сумму от 100 000 до 300 000 руб. или лишиться свободы на три года. Если действия, направленные на дискредитацию российских госорганов за рубежом, привели к тяжким последствиям, штраф составит от 300 000 до 1 млн руб., а срок тюремного заключения — пять лет.
Физлица, которые впервые привлекаются к ответственности за дискредитацию работы российских госорганов за рубежом, получат штраф в 30 000 — 50 000 руб., должностные лица — 100 000 — 200 000 руб., юрлица — 300 000 — 500 000 руб. Если такие действия сопровождаются призывами к несанкционированным публичным мероприятиям или создают угрозу окружающим, сумма составит 50 000 — 100 000 руб. для граждан, 200 000 — 300 000 руб. для должностных лиц, 500 000 — 1 млн руб. для компаний.
Ранее, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о схожих наказаниях за распространение ложной информации о Вооруженных силах страны. Уголовная ответственность предусмотрена и за публичную дискредитацию использования российских вооруженных сил, в том числе за призывы к воспрепятствованию их использования.