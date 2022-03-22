Дума приняла закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов за рубежом

За публичную дискредитацию таких учреждений лицом, которое в течение года уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние, можно получить штраф на сумму от 100 000 до 300 000 руб. или лишиться свободы на три года. Если действия, направленные на дискредитацию российских госорганов за рубежом, привели к тяжким последствиям, штраф составит от 300 000 до 1 млн руб., а срок тюремного заключения — пять лет.