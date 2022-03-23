Белый дом анонсировал новые санкции против российских граждан
Вашингтон введет новые персональные с санкции в отношении ряда россиян и организаций, сообщил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам, так и к структурам. Это будет обнародовано завтра», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы сообщило, что США собираются ввести санкции против 400 россиян, среди которых 328 депутатов Госдумы. До этого подобный шаг предпринял Евросоюз (ЕС). Меры реализованы в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине.
Также сегодня информационный портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что группа из четырех американских сенаторов обсудит на этой неделе с министром финансов США Джанет Йеллен внесенный в конгресс две недели назад законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из международных резервов Центробанка на $132 млрд. Некоторые сенаторы допускают, что верхняя палата конгресса может принять инициативу уже на этой неделе.
15 марта США уже ввели санкции против нескольких российских чиновников. Министерство иностранных дел России предприняло зеркальные меры. В итоге Москва внесла в «черный список» 13 человек, среди которых были в том числе президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.