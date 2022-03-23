Белый дом анонсировал новые санкции против российских граждан

Также сегодня информационный портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что группа из четырех американских сенаторов обсудит на этой неделе с министром финансов США Джанет Йеллен внесенный в конгресс две недели назад законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из международных резервов Центробанка на $132 млрд. Некоторые сенаторы допускают, что верхняя палата конгресса может принять инициативу уже на этой неделе.