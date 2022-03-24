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WP узнала о рекламе ФБР для вербовки работников посольства России в США

Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало использовать рекламу в соцсетях для вербовки работников российского посольства в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Post.

Такая реклама появляется в Facebook (принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook признан в России экстремистским и заблокирован), Twitter и Google. Корреспондент издания увидел объявление в своей ленте в Facebook, когда стоял рядом с российским посольством, однако в других местах города такая реклама не высвечивалась. По данным издания, реклама призвана привлечь к ФБР российских дипломатов, агентов разведки или эмигрантов, которые недовольны спецоперацией России на Украине.

При переходе по ссылке в объявлении пользователь попадает на страницу программы контрразведки вашингтонского отделения ФБР. Там на русском и английском языках предлагается лично прийти в офис бюро.

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вам обратиться к нам», — говорится в рекламе спецслужбы. Также там используются слова президента России Владимира Путина с заседания Совбеза России месяц назад. Тогда он попросил главу СВР Сергея Нарышкина «говорить прямо, Сергей Евгеньевич».

Ранее по теме: CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных