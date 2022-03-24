WP узнала о рекламе ФБР для вербовки работников посольства России в США

Такая реклама появляется в Facebook (принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook признан в России экстремистским и заблокирован), Twitter и Google. Корреспондент издания увидел объявление в своей ленте в Facebook, когда стоял рядом с российским посольством, однако в других местах города такая реклама не высвечивалась. По данным издания, реклама призвана привлечь к ФБР российских дипломатов, агентов разведки или эмигрантов, которые недовольны спецоперацией России на Украине.