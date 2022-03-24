WP узнала о рекламе ФБР для вербовки работников посольства России в США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало использовать рекламу в соцсетях для вербовки работников российского посольства в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Post.
Такая реклама появляется в Facebook (принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook признан в России экстремистским и заблокирован), Twitter и Google. Корреспондент издания увидел объявление в своей ленте в Facebook, когда стоял рядом с российским посольством, однако в других местах города такая реклама не высвечивалась. По данным издания, реклама призвана привлечь к ФБР российских дипломатов, агентов разведки или эмигрантов, которые недовольны спецоперацией России на Украине.
При переходе по ссылке в объявлении пользователь попадает на страницу программы контрразведки вашингтонского отделения ФБР. Там на русском и английском языках предлагается лично прийти в офис бюро.
«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вам обратиться к нам», — говорится в рекламе спецслужбы. Также там используются слова президента России Владимира Путина с заседания Совбеза России месяц назад. Тогда он попросил главу СВР Сергея Нарышкина «говорить прямо, Сергей Евгеньевич».