Политика

Новости

CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает СNN. По данным телеканала, всего было опубликовано три таких объявления.

Все сообщения были проиллюстрированы. На одном из них изображен мужчина, идущий по мосту. «Время наводить мосты», — отмечается в объявлении. На втором объявлении изображена шахматная доска с подписью: «Не пора ли сделать свой ход?». На третьем объявлении изображена выпускница вуза, текст написали с ошибками: «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!» (орфография и пунктуация сохранены).

При переходе по ссылке пользователь попадал на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона, сообщает телеканал. Информация о работе ведомства написана на сайте на английском и русском языках. «ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично по адрессу», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

В ФБР от комментариев отказались. По словам отвечающего за отдел контрразведки бюро Алана Коннера, в дипломатических представительствах России по всему миру работает много российских разведчиков, которые представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. «ФБР использует различные методы для сбора информации», — сообщил Коннер CNN.