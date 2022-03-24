Госдеп США предупредил о последствиях высылки дипломатов из России

«Наше посольство в Москве продолжает оставаться центром координации и связи с нашими российскими коллегами. Мы не хотели бы, чтобы оно было закрыто. Также верно и то, что ограничения, введенные россиянами, были довольно обременительными для деятельности нашего посольства, и мы мало что можем сделать с точки зрения нашей способности продолжать работу посольства в Москве в том же режиме, если будут введены дополнительные ограничения на персонал», — сказал он.