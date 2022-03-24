Госдеп США предупредил о последствиях высылки дипломатов из России
Дополнительные ограничения со стороны России помешают посольству США в Москве работать в прежнем режиме, Вашингтон не желает закрытия своего учреждения, заявил на брифинге представитель американского госдепа Нед Прайс.
«Наше посольство в Москве продолжает оставаться центром координации и связи с нашими российскими коллегами. Мы не хотели бы, чтобы оно было закрыто. Также верно и то, что ограничения, введенные россиянами, были довольно обременительными для деятельности нашего посольства, и мы мало что можем сделать с точки зрения нашей способности продолжать работу посольства в Москве в том же режиме, если будут введены дополнительные ограничения на персонал», — сказал он.
Подготовленные и открытые линии связи между сторонами необходимы — особенно по время «повышенной напряженности» и конфликтов, добавил Прайс. По его словам, Москва уже несколько ограничивает возможность американского посольства функционировать полноценно, в то время как Вашингтон выступает за равноправные отношения.
«Нашим лозунгом был «паритет». Мы хотим видеть паритет между деятельностью посольства Москвы здесь, в Соединенных Штатах, и тем, что мы можем иметь в России», — заявил Прайс.
28 февраля представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при организации. Позже его американский коллега Ричард Миллс пояснил, что эти лица вели деятельность, которая «не соответствует их обязательствам и работе дипломатов», так что россиян попросили покинуть США, чтобы они «не вредили нацбезопасности». В ответ на это время Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата несколько сотрудников американской дипмиссии в Москве.
В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, нанимать на работу местных граждан и лиц из третьих стран. Уже действующие трудовые контракты нужно было разорвать. Тогда недружественными России считались только США и Чехия. Прайс позже сообщил, что посольству пришлось уволить уволить 182 сотрудника и десятки подрядчиков. Москва приняла подобные меры в ответ на высылку российских дипломатов из недружественных стран и некоторых других государств.