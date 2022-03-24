Мединский заявил о наличии угрозы существованию России
Существование России в данным момент поставлено «на кон» из-за действий коллективного Запада, заявил помощник президента страны Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
«На кону сегодня само существование России как русской цивилизации. Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 г., 1989 г. — распад СССР. Вот к чему нас подталкивает коллективный Запад», — сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Мединского, Запад толкает Россию в том числе «к разрушению политической системы» и самой страны. Текущие события он назвал следствием того, что жителям Украины на протяжении 15 лет «промывали мозги альтернативной историей» и убеждали граждан, что Россия — их враг «испокон веков».
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Президент России Владимир Путин сказал, что спецоперация нацелена на защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые якобы подвергаются «геноциду» со стороны «киевского режима», а также на денацификацию и демилитаризацию Украины.
2 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.