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Мединский заявил о наличии угрозы существованию России

Ведомости

Существование России в данным момент поставлено «на кон» из-за действий коллективного Запада, заявил помощник президента страны Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

«На кону сегодня само существование России как русской цивилизации. Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 г., 1989 г. — распад СССР. Вот к чему нас подталкивает коллективный Запад», — сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Мединского, Запад толкает Россию в том числе «к разрушению политической системы» и самой страны. Текущие события он назвал следствием того, что жителям Украины на протяжении 15 лет «промывали мозги альтернативной историей» и убеждали граждан, что Россия — их враг «испокон веков».

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Президент России Владимир Путин сказал, что спецоперация нацелена на защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые якобы подвергаются «геноциду» со стороны «киевского режима», а также на денацификацию и демилитаризацию Украины. 

2 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Мединский заявил о сближении Москвы и Киева по вопросу нейтрального статуса Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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