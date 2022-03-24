Мединский заявил о наличии угрозы существованию России

«На кону сегодня само существование России как русской цивилизации. Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 г., 1989 г. — распад СССР. Вот к чему нас подталкивает коллективный Запад», — сказал он (цитата по ТАСС).