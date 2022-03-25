Мединский: Москва и Киев на переговорах «топчутся на месте» по политическим вопросам
Российская и украинская делегации на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако все еще «топчутся на месте» по политическим, заявил глава делегации от России, помощник президента Владимир Мединский.
По словам Мединского, переговоры между экспертными группами идут в режиме видео-конференц-связи два-три раза в неделю, последний раз это было вечером 24 марта. «Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте», — сказал Мединский (цитата по ТАСС).
Российская сторона в переговорах с Украиной настаивает на «комплексном договоре», заключение которого маловероятно, если не будут учтены жизненно важные для России позиции, пояснил помощник президента. Самыми важными аспектами для Москвы являются демилитаризация и денацификация Украины, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций. Мединский подчеркнул, что украинская сторона наиболее обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае полного отказа от вступления страны в НАТО.
22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным темы Крыма и Донбасса. По его словам, чтобы найти выход в этих вопросах, нужно «сделать этот первый шаг» — добиться окончания военной операции и гарантий безопасности для Украины. Помимо этого он подчеркнул, что вопросы, по которым российская и украинская делегации могут достичь соглашения, должны быть вынесены на всеукраинский референдум.
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. 18 марта Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.