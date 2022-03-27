Глава ЛНР допустил проведение референдума о вхождении в РФ в ближайшее время

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сказал он журналистам в воскресенье (цитата по ТАСС).