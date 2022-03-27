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Политика

Глава ЛНР допустил проведение референдума о вхождении в РФ в ближайшее время

Ведомости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав России может состояться в ближайшее время.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сказал он журналистам в воскресенье (цитата по ТАСС).

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с президентом России темы Крыма и Донбасса. По его словам, чтобы найти выход в этих вопросах, нужно «сделать этот первый шаг» — добиться окончания военной операции и гарантий безопасности для Украины. Помимо этого он подчеркнул, что вопросы, по которым российская и украинская делегации могут достичь соглашения, должны быть вынесены на всеукраинский референдум.

Российская и украинская делегации на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако все еще «топчутся на месте» по политическим, заявил 25 марта глава делегации от России, помощник президента Владимир Мединский. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных