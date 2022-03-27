Глава ЛНР допустил проведение референдума о вхождении в РФ в ближайшее время
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав России может состояться в ближайшее время.
«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сказал он журналистам в воскресенье (цитата по ТАСС).
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с президентом России темы Крыма и Донбасса. По его словам, чтобы найти выход в этих вопросах, нужно «сделать этот первый шаг» — добиться окончания военной операции и гарантий безопасности для Украины. Помимо этого он подчеркнул, что вопросы, по которым российская и украинская делегации могут достичь соглашения, должны быть вынесены на всеукраинский референдум.
Российская и украинская делегации на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако все еще «топчутся на месте» по политическим, заявил 25 марта глава делегации от России, помощник президента Владимир Мединский.