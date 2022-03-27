Макрон выступил против резких высказываний о Путине
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не зашел бы так далеко в своих высказываниях, как это сделал американский президент Джо Байден, назвавший президента России Владимира Путина «мясником». В обсуждении ситуации на Украине Макрон призвал не допускать «эскалации ни слов, ни действий», передает le Parisien.
«Я не буду использовать такое замечание, потому что я продолжаю дискутировать с президентом Путиным», — заявил Макрон. Французский президент анонсировал также разговор с российским лидером, который состоится на днях. Стороны планируют обсудить организацию эвакуации из Мариуполя.
26 марта во время визита в Варшаву Джо Байден сравнил Владимира Путина с «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда сказал, что подобные оскорбления только осложняют процесс налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Он призвал «сохранять трезвость» в выражениях всем лидерам стран.
21 марта МИД РФ вызвал посла США в Москве Джона Салливана, где ему была вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями Байдена в адрес Путина. Тогда американский президент заявил, что считает главу России «военным преступником».
«Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», — говорилось в заявлении МИДа.
Помимо этого в пресс-службе добавили, что перед американским послом был «остро поставлен вопрос» обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования.