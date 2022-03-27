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Макрон выступил против резких высказываний о Путине

Ведомости

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не зашел бы так далеко в своих высказываниях, как это сделал американский президент Джо Байден, назвавший президента России Владимира Путина «мясником». В обсуждении ситуации на Украине Макрон призвал не допускать «эскалации ни слов, ни действий», передает le Parisien.

«Я не буду использовать такое замечание, потому что я продолжаю дискутировать с президентом Путиным», — заявил Макрон. Французский президент анонсировал также разговор с российским лидером, который состоится на днях. Стороны планируют обсудить организацию эвакуации из Мариуполя.  

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26 марта во время визита в Варшаву Джо Байден сравнил Владимира Путина с «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда сказал, что подобные оскорбления только осложняют процесс налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Он призвал «сохранять трезвость» в выражениях всем лидерам стран. 

21 марта МИД РФ вызвал посла США в Москве Джона Салливана, где ему была вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями Байдена в адрес Путина. Тогда американский президент заявил, что считает главу России «военным преступником».

«Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», — говорилось в заявлении МИДа.

Помимо этого в пресс-службе добавили, что перед американским послом был «остро поставлен вопрос» обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных