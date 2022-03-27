Макрон выступил против резких высказываний о Путине

26 марта во время визита в Варшаву Джо Байден сравнил Владимира Путина с «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда сказал, что подобные оскорбления только осложняют процесс налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Он призвал «сохранять трезвость» в выражениях всем лидерам стран.