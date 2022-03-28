Минфин Японии заявил о невозможности конфисковать резервы ЦБ России

Ранее власти Японии приостановили операции с Центробанком России, что фактически означает заморозку его резервов в Банке Японии, отметило агентство. Активы ЦБ в японских иенах оцениваются примерно в $33 млрд. Также власти Японии ввели санкции в отношении руководства России, чиновников и бизнесменов, заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, запретили импортировать в Россию часть товаров и технологий.