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Минфин Японии заявил о невозможности конфисковать резервы ЦБ России

Ведомости

Законодательство Японии не позволяет конфисковать золотовалютные резервы зарубежных центробанков, которые хранятся на территории Японии, в том числе Банка России, заявил министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

«В целом, в нашем законодательстве, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии», — заявил Судзуки (цитата по ТАСС).

Ранее власти Японии приостановили операции с Центробанком России, что фактически означает заморозку его резервов в Банке Японии, отметило агентство. Активы ЦБ в японских иенах оцениваются примерно в $33 млрд. Также власти Японии ввели санкции в отношении руководства России, чиновников и бизнесменов, заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, запретили импортировать в Россию часть товаров и технологий.

Россия в ответ на санкции признала Японию «недружественным» государством. МИД отказался продолжать переговоры с Японией по Курилам, а также отменил безвизовый режим для японцев на эти территории.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После введения санкций часть иностранных компаний приостановила работу в России.

Ранее по теме: Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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