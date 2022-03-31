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В Южной Осетии допустили объединение с Северной Осетией в составе России

Ведомости

Частично признанная республика Южная Осетия может объединиться с российским регионом Северная Осетия в случае вхождения в состав России. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в эфире телеканала «Россия 24».

«Алания у нас уже есть. И Северная Осетия — Алания, и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания. <...> Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов», — сказал Бибилов.

По его мнению, объединение Осетии необходимо, но республика может войти в состав России только как отдельный субъект. «Многие говорят, кто будет глава, президент [единого региона], где будет правительство — это технические вопросы, которые можно решать. <…> Осетия, без сомнения, должна быть едина», — добавил он.

О намерении предпринять юридические шаги для вхождения в состав России Бибилов заявил накануне. Он назвал присоединение к России «стратегической целью» республики и «путем» ее народа. Для этого в Южной Осетии необходимо созвать референдум, сказал он. Пресс-секретарь президента заявила, что референдум состоится после президентских выборов в республике, которые пройдут 10 апреля.

Сенатор Андрей Климов и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров отметили, что для вхождения Южной Осетии в состав России нет никаких правовых препятствий. Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия накануне заявил, что Абхазия не намерена проводить референдум о присоединении к России.

Южная Осетия провозгласила независимость 29 мая 1992 г. в разгар вооруженного конфликта с Грузией, частью которой она являлась до тех пор. В августе 2008 г., в ходе очередного обострения конфликта, Россия ввела в республику военных под предлогом защиты соотечественников и после пяти дней боевых действий вытеснила из нее грузинские войска. 26 августа 2008 г. Россия признала Южную Осетию и другую отделившуюся от Грузии республику, Абхазию, независимыми государствами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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