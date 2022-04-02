Рогозин сообщил об отказе партнеров по МКС снять санкции против России
Санкции Запада против предприятий ракетно-космической отрасли России сняты не будут, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который направил обращение с требованием отмены ограничений главам NASA и Европейского космического агентства (ЕКА). Восстановление отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам «возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций», написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Глава администрации NASA Билл Нельсон сообщил Рогозину, что космическое агентство «продолжит взаимодействовать с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США в целях содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС и ее эксплуатации». Гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер в свою очередь перенаправил обращение странам-членам Евросоюза, однако к тому времени, пока 28 стран ЕС рассмотрят письмо, «МКС умрет своей смертью», заявил Рогозин.
«Тем не менее, позиция наших партнёров понятна: санкции сняты не будут. При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнёры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут», — написал глава госкорпорации.
По его мнению, санкции США, Канады, Евросоюза и Японии направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных предприятий России, а цель санкций — «убить экономику России», однако «сделать это им не удастся».
На фоне военной операции на Украине ЕКА ранее признало невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars, совместной программы ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса. Это решение глава российской корпорации называл «очень горьким для всех энтузиастов космоса». По его словам, миссия на Марс, планировавшаяся в сентябре 2022 г., отменена.
Помимо этого 4 марта «Роскосмос» сообщил об отмене запуска спутников OneWeb с Байконура по указанию Рогозина. В сообщении говорилось, что такое решение было принято в связи с неисполнением Arianespace и телекоммуникационной компанией OneWeb требования по предоставлению гарантий неиспользования спутников в военных целях.
В марте Дмитрий Рогозин направил NASA и другим партнерам по МКС требование снять санкции с предприятий госкорпорации. Тогда он отмечал, что иностранные партнеры не объяснили «Роскосмосу» причины и содержание западных санкций.