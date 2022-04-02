Рогозин сообщил об отказе партнеров по МКС снять санкции против России

«Тем не менее, позиция наших партнёров понятна: санкции сняты не будут. При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнёры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут», — написал глава госкорпорации.