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Рогозин: санкции Японии не скажутся на сроках создания космических аппаратов

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Санкции, введенные Японией в отношении корпорации космического приборостроения «Российские космические системы» (РКС) , не окажут существенного влияния на сроки создания космических аппаратов, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Цель санкций — ограничить ее [РКС] возможности по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах наших спутникостроительных фирм. Санкции давно ожидаемые. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся», — отметил глава Роскосмоса.

Япония ввела новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Под ограничения попала 81 организация и 25 физических лиц.

На фоне военной операции на Украине Европейское космическое агентство (ЕКА) признало невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars, совместной программы ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса. Это решение глава российской корпорации назвал «очень горьким для всех энтузиастов космоса». По его словам, миссия на Марс, планировавшаяся в сентябре 2022 г., отменена.

Помимо этого 4 марта «Роскосмос» сообщил об отмене запуска спутников OneWeb с Байконура по указанию Рогозина. В сообщении говорилось, что такое решение было принято в связи с неисполнением Arianespace и телекоммуникационной компанией OneWeb требования по предоставлению гарантий неиспользования спутников в военных целях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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