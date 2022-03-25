Рогозин: санкции Японии не скажутся на сроках создания космических аппаратов

На фоне военной операции на Украине Европейское космическое агентство (ЕКА) признало невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars, совместной программы ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса. Это решение глава российской корпорации назвал «очень горьким для всех энтузиастов космоса». По его словам, миссия на Марс, планировавшаяся в сентябре 2022 г., отменена.