Рогозин: санкции Японии не скажутся на сроках создания космических аппаратов
Санкции, введенные Японией в отношении корпорации космического приборостроения «Российские космические системы» (РКС) , не окажут существенного влияния на сроки создания космических аппаратов, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
«Цель санкций — ограничить ее [РКС] возможности по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах наших спутникостроительных фирм. Санкции давно ожидаемые. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся», — отметил глава Роскосмоса.
Япония ввела новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Под ограничения попала 81 организация и 25 физических лиц.
На фоне военной операции на Украине Европейское космическое агентство (ЕКА) признало невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars, совместной программы ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса. Это решение глава российской корпорации назвал «очень горьким для всех энтузиастов космоса». По его словам, миссия на Марс, планировавшаяся в сентябре 2022 г., отменена.
Помимо этого 4 марта «Роскосмос» сообщил об отмене запуска спутников OneWeb с Байконура по указанию Рогозина. В сообщении говорилось, что такое решение было принято в связи с неисполнением Arianespace и телекоммуникационной компанией OneWeb требования по предоставлению гарантий неиспользования спутников в военных целях.