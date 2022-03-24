Рогозин заявил о переходе «Роскосмоса» на контракты в рублях
Госкорпорация «Роскосмос» начнет заключать контракты с иностранными партнерами в рублях, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин в эфире «Первого канала». Накануне президент России Владимир Путин поручил продавать газ и нефть иностранным государствам за рубли.
«Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях», — заявил Рогозин (цитата по ТАСС). Он рассказал, что 24 февраля провел совещание с финансово-экономическим блоком, на котором обсуждал с представителями Минфина вопрос о валюте, которую корпорация зарабатывает по контрактам с другими странами, в том числе поставляя двигатели и другую высокотехнологичную продукцию.
Такое решение принято на фоне санкций, которые ввели в отношении России США, Евросоюз (ЕС) и ряд других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд. В подобных условиях России бессмысленно поставлять свои товары в США и ЕС за доллары, евро и прочую иностранную валюту, отметил глава государства.
Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата российского газа в рублях технически возможна, но такое решение может привести к развитию дискуссии о необходимости отказаться от российских энергоносителей, передавал ТАСС.