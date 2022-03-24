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Рогозин заявил о переходе «Роскосмоса» на контракты в рублях

Ведомости

Госкорпорация «Роскосмос» начнет заключать контракты с иностранными партнерами в рублях, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин в эфире «Первого канала». Накануне президент России Владимир Путин поручил продавать газ и нефть иностранным государствам за рубли.

«Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях», — заявил Рогозин (цитата по ТАСС). Он рассказал, что 24 февраля провел совещание с финансово-экономическим блоком, на котором обсуждал с представителями Минфина вопрос о валюте, которую корпорация зарабатывает по контрактам с другими странами, в том числе поставляя двигатели и другую высокотехнологичную продукцию.

Такое решение принято на фоне санкций, которые ввели в отношении России США, Евросоюз (ЕС) и ряд других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд. В подобных условиях России бессмысленно поставлять свои товары в США и ЕС за доллары, евро и прочую иностранную валюту, отметил глава государства.

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата российского газа в рублях технически возможна, но такое решение может привести к развитию дискуссии о необходимости отказаться от российских энергоносителей, передавал ТАСС.

Ранее по теме: Путин распорядился продавать российский газ недружественным странам за рубли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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