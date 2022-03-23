В бундестаге прокомментировали решение Путина о продаже российского газа за рубли
Оплата поставок российского газа в рублях технически возможна, но может привести к развитию дискуссии о необходимости отказа от российских энергоносителей, заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, слова которого передает ТАСС.
«Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России, это целесообразно», — сказал он.
При этом он отметил, что такой шаг вынудил бы страны обходить принятые ими же санкции.
«Решение [президента России Владимира] Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке "недружественных государств", обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей», — считает Эрнст. «Немедленный бойкот российских энергоресурсов имел бы для Европы значительные негативные последствия», — констатировал глава комитета бундестага.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется от расчетов за поставку российского газа в долларах, евро и прочих иностранных валютах и перейдет на рубли.
Такое решение принято на фоне санкций, которые ввели в отношении России США, Евросоюз (ЕС) и ряд других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд. В подобных условиях России бессмысленно поставлять свои товары в США и ЕС за доллары, евро и прочую иностранную валюту, отметил глава государства. По его словам, своими действиями коллективный Запад «фактически подвел черту под надежностью своих валют» и «перечеркнул доверие» к ним. «Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — резюмировал Путин.