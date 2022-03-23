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В бундестаге прокомментировали решение Путина о продаже российского газа за рубли

Ведомости

Оплата поставок российского газа в рублях технически возможна, но может привести к развитию дискуссии о необходимости отказа от российских энергоносителей, заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, слова которого передает ТАСС.

«Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России, это целесообразно», — сказал он.

При этом он отметил, что такой шаг вынудил бы страны обходить принятые ими же санкции.

«Решение [президента России Владимира] Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке "недружественных государств", обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей», — считает Эрнст. «Немедленный бойкот российских энергоресурсов имел бы для Европы значительные негативные последствия», — констатировал глава комитета бундестага.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется от расчетов за поставку российского газа в долларах, евро и прочих иностранных валютах и перейдет на рубли.

Такое решение принято на фоне санкций, которые ввели в отношении России США, Евросоюз (ЕС) и ряд других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд. В подобных условиях России бессмысленно поставлять свои товары в США и ЕС за доллары, евро и прочую иностранную валюту, отметил глава государства. По его словам, своими действиями коллективный Запад «фактически подвел черту под надежностью своих валют» и «перечеркнул доверие» к ним. «Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — резюмировал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных