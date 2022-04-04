Захарова назвала целью преступлений в Буче срыв переговоров Москвы и Киева
Смысл «очередного преступления киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Смысл очередного преступления киевского режима — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», — заявила Захарова. По ее словам, заявления Запада о произошедшем в Буче и «одно то, что эти заявления были сделаны буквально в первые минуты появления этих материалов», не оставляют сомнений «в том, кто заказал эту историю». Захарова также отметила, что политические заявления Запада были сделаны фактически сразу, до подробного рассмотрения данной ситуации.
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.
Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве. Российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, а на следующий день мэр города Анатолий Федорук подтвердил этот факт в своем видеообращении, отмечает ведомство. Глава Бучи не говорил о «каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».