Захарова назвала целью преступлений в Буче срыв переговоров Москвы и Киева

«Смысл очередного преступления киевского режима — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», — заявила Захарова. По ее словам, заявления Запада о произошедшем в Буче и «одно то, что эти заявления были сделаны буквально в первые минуты появления этих материалов», не оставляют сомнений «в том, кто заказал эту историю». Захарова также отметила, что политические заявления Запада были сделаны фактически сразу, до подробного рассмотрения данной ситуации.