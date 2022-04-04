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Макрон выступил за дополнительные санкции в отношении России

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение дополнительных санкций в отношении России после публикации фото и видео, которые якобы доказывают причастность россиян к убийствам мирных жителей в украинской Буче, сообщил Reuters. Такие санкции, по мнению Макрона, должны затронуть российский уголь и нефть.

«Есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что российская армия несет ответственность (за убийства в Буче)», — заявил Макрон в эфире радио France Inter.

3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены убитые мирные жители.

Минобороны России опровергло эту информацию. В министерстве заявили, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных. Подразделения ВС России полностью вышли из Бучи 30 марта, а на следующий день мэр города Анатолий Федорук подтвердил этот факт в своем видеообращении, отмечает ведомство. Глава Бучи не говорил о «каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель «очередного преступления киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия. По ее словам, заявления Запада о произошедшем в Буче и «одно то, что эти заявления были сделаны буквально в первые минуты появления этих материалов», не оставляют сомнений «в том, кто заказал эту историю». Позднее Захарова сообщила, что Великобритания, председательствующая в Совбезе ООН, не дала согласия на проведение заседания, но Россия будет требовать его провести.

Ранее по теме: Захарова назвала целью преступлений в Буче срыв переговоров Москвы и Киева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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