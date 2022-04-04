Макрон выступил за дополнительные санкции в отношении России

Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель «очередного преступления киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия. По ее словам, заявления Запада о произошедшем в Буче и «одно то, что эти заявления были сделаны буквально в первые минуты появления этих материалов», не оставляют сомнений «в том, кто заказал эту историю». Позднее Захарова сообщила, что Великобритания, председательствующая в Совбезе ООН, не дала согласия на проведение заседания, но Россия будет требовать его провести.