Захарова: Великобритания не согласилась провести заседание Совбеза ООН по Буче

Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России, которые затронули бы поставки нефти и угля. По его словам, есть «очень четкие улики», которые указывают на причастность российских военных к случившемуся. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны добиваются в ЕС введения санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия». По его мнению, «все несут ответственность», передает ТАСС. В партии состоит более 2 млн человек.