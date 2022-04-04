Захарова: Великобритания не согласилась провести заседание Совбеза ООН по Буче
Председатель Совета безопасности ООН Великобритания не дала согласия на проведение заседания по событиям в украинской Буче, российские дипломаты снова потребует его провести, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — заявила Захарова.
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск против мирных жителей. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены убитые жители города.
Минобороны России опровергло эту информацию о причастности российских военных к преступлениям против мирных жителей. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве.
Захарова ранее заявила, что Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». По ее словам, цель «очередного преступления киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия.
Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России, которые затронули бы поставки нефти и угля. По его словам, есть «очень четкие улики», которые указывают на причастность российских военных к случившемуся. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны добиваются в ЕС введения санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия». По его мнению, «все несут ответственность», передает ТАСС. В партии состоит более 2 млн человек.