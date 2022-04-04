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Захарова: Великобритания не согласилась провести заседание Совбеза ООН по Буче

Ведомости

Председатель Совета безопасности ООН Великобритания не дала согласия на проведение заседания по событиям в украинской Буче, российские дипломаты снова потребует его провести, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — заявила Захарова.

3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск против мирных жителей. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены убитые жители города.

Минобороны России опровергло эту информацию о причастности российских военных к преступлениям против мирных жителей. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве.

Захарова ранее заявила, что Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». По ее словам, цель «очередного преступления киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия. 

Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России, которые затронули бы поставки нефти и угля. По его словам, есть «очень четкие улики», которые указывают на причастность российских военных к случившемуся. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны добиваются в ЕС введения санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия». По его мнению, «все несут ответственность», передает ТАСС. В партии состоит более 2 млн человек.

Ранее по теме: Макрон выступил за дополнительные санкции в отношении России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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