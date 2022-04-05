Постпред России при ООН заявил о доказательствах постановки видео из Бучи

Дипломат также продемонстрировал видео украинской нацгвардии в Буче, опубликованное 2 апреля, на котором тоже не видно убитых на улицах. По его словам, видео с телами на улицах города появилось 3 апреля. «Оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью», — подчеркнул он. Небензя выразил уверенность, что скоро правда о провокации в Буче станет известна. Он не исключил, что целью провокации было запугивание.