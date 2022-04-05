Постпред России при ООН заявил о доказательствах постановки видео из Бучи
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о наличии доказательств того, что видео убитых мирных жителей украинской Бучи было постановочным.
Минобороны России считает публикации этих материалов провокацией, утверждая, что российские войска покинули город 30 марта. «Этот факт был подтвержден на следующий день мэром Бучи. В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии», — отметил постпред (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат также продемонстрировал видео украинской нацгвардии в Буче, опубликованное 2 апреля, на котором тоже не видно убитых на улицах. По его словам, видео с телами на улицах города появилось 3 апреля. «Оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью», — подчеркнул он. Небензя выразил уверенность, что скоро правда о провокации в Буче станет известна. Он не исключил, что целью провокации было запугивание.
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.
Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве. Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова затем сообщила, что Великобритания — председатель Совбеза ООН — не дала согласия на такое заседание. Российская сторона будет снова требовать его провести, добавила она. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в адрес российских военных и заявил, что специалисты нашли в видео из Бучи признаки подлогов и фейков.