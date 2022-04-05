WSJ: ЕК предложит закрыть границы перевозчикам из России и запретить импорт угля

Источники Reuters утверждают, что Евросоюз запретит поставки в Россию полупроводников, компьютеров, техники для добычи СПГ. Стоимость экспорта этой продукции составит 9 млрд евро. Также будет запрещен импорт из России продукции на 10 млн евро в год, в том числе угля, каучука и химикатов. Помимо этого, ЕС планирует заблокировать все транзакции с банком ВТБ и тремя другими неназванными российскими банками, которые ранее были отключены от SWIFT.