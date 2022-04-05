WSJ: ЕК предложит закрыть границы перевозчикам из России и запретить импорт угля
Европейская комиссия (ЕК) предложит новые масштабные санкции против России во вторник, 5 апреля, которые будут включать эмбарго на импорт российского угля, пишет Wall Street Journal.
По данным издания, ЕК также выступит за запрет на поставки машиностроительного оборудования и закрытие сухопутных и морских границ Евросоюза для российских перевозчиков. Кроме того, под новые ограничения могут попасть российские бизнесмены и некоторые члены их семей. Отмечается, что для введения таких санкций необходимо согласие всех членов ЕС.
Источники Reuters утверждают, что Евросоюз запретит поставки в Россию полупроводников, компьютеров, техники для добычи СПГ. Стоимость экспорта этой продукции составит 9 млрд евро. Также будет запрещен импорт из России продукции на 10 млн евро в год, в том числе угля, каучука и химикатов. Помимо этого, ЕС планирует заблокировать все транзакции с банком ВТБ и тремя другими неназванными российскими банками, которые ранее были отключены от SWIFT.
Как сообщал телеканал CNBC со ссылкой на источники, в пятый санкционный пакет ЕС против России войдут ограничения на лизинг самолетов, экспорт и импорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши. Они отмечали, что работа над очередным пакетом рестрикций еще ведется и его содержание может измениться.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил 3 марта, что новые санкции ЕС против России затронут финансовый сектор и экспорт продукции технологического сектора. При этом он исключил скорое введение запрета на поставки российской нефти, газа и угля. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Берлин намерен отказаться от поставок угля и нефти из России в текущем году, однако о приостановке импорта газа речи не идет.