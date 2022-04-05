Газета
Политика

WSJ: ЕК предложит закрыть границы перевозчикам из России и запретить импорт угля

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) предложит новые масштабные санкции против России во вторник, 5 апреля, которые будут включать эмбарго на импорт российского угля, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, ЕК также выступит за запрет на поставки машиностроительного оборудования и закрытие сухопутных и морских границ Евросоюза для российских перевозчиков. Кроме того, под новые ограничения могут попасть российские бизнесмены и некоторые члены их семей. Отмечается, что для введения таких санкций необходимо согласие всех членов ЕС.

Источники Reuters утверждают, что Евросоюз запретит поставки в Россию полупроводников, компьютеров, техники для добычи СПГ. Стоимость экспорта этой продукции составит 9 млрд евро. Также будет запрещен импорт из России продукции на 10 млн евро в год, в том числе угля, каучука и химикатов. Помимо этого, ЕС планирует заблокировать все транзакции с банком ВТБ и тремя другими неназванными российскими банками, которые ранее были отключены от SWIFT. 

Как сообщал телеканал CNBC со ссылкой на источники, в пятый санкционный пакет ЕС против России войдут ограничения на лизинг самолетов, экспорт и импорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши. Они отмечали, что работа над очередным пакетом рестрикций еще ведется и его содержание может измениться.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил 3 марта, что новые санкции ЕС против России затронут финансовый сектор и экспорт продукции технологического сектора. При этом он исключил скорое введение запрета на поставки российской нефти, газа и угля. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Берлин намерен отказаться от поставок угля и нефти из России в текущем году, однако о приостановке импорта газа речи не идет.

Ранее по теме: Глава МИД Германии исключила эмбарго на импорт российского газа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных