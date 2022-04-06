Премьер Венгрии исключил поддержку запрета на поставки нефти и газа из РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержит распространение санкций Евросоюза на нефть и газ из России, сообщил представитель правительства страны Золтан Ковач в Twitter.
«Минобороны точно не станет поставлять оружие Украине. Также, определенно, это относится и к распространению санкций против России на газ и нефть», — написал Ковач.
Помимо этого, по словам премьера страны, Будапешт планирует выполнять требование России об оплате поставок газа в рублях. «У нас нет никаких трудностей с оплатой в рублях, если россияне попросят нас, мы заплатим рублями», — отметил он.
Западные страны начали обсуждать отказ от закупок российской нефти после начала военной операции на Украине. США в начале марта объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России. Великобритания и Канада также намерены отказаться от российской нефти.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.