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Экономика

Песков назвал осторожным переход к международным расчетам в рублях

Ведомости

Расширение международных расчетов в рублях идет поэтапно и осторожно, здесь нет места для резких движений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал мнение директора и основного акционера Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина, который в интервью «Коммерсанту» заявил, что переход компании к платежам в рублях может выбросить ее с международных рынков.

«Собственно и разумеется экономисты ко всем мнениям прислушиваются, в основном не в Кремле, а в правительстве. Все-таки это больше вопрос для правительства, но здесь никто, собственно, и не торопится. Это поэтапное, очень осторожное движение с учетом тех все-таки финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках», — подчеркнул Песков. Он также добавил, что в ближайшее время не стоит ждать «нового решения» по оплате в рублях. По мнению Пескова, во время процесса перехода не должно совершаться «резких движений» — только планомерная и тщательно выверенная работа.

В интервью «Коммерсанту» Лисин пояснил, какие последствия могут ждать НЛМК при переходе компании к платежам в рублях. По его словам, компания десятилетиями боролась за экспортные рынки, где ее «никто не ждал». «Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — добавил он. Лисин также отметил, что многие меры сегодня принимаются «стремительно», а их последствия не были проанализированы «в полной мере». 

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал начать принимать оплату за экспорт нефти, угля, металлов, зерна, леса, удобрений и масла в рублях по аналогии с газом. В Кремле ответили, что этот вопрос может быть проработан. 

Помимо этого президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Страны G7 и ЕС заявили, что не будут оплачивать газ по новым правилам, потому что это нарушает действующие контракты, которые заключались преимущественно в долларах и евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных