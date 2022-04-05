Песков назвал осторожным переход к международным расчетам в рублях

«Собственно и разумеется экономисты ко всем мнениям прислушиваются, в основном не в Кремле, а в правительстве. Все-таки это больше вопрос для правительства, но здесь никто, собственно, и не торопится. Это поэтапное, очень осторожное движение с учетом тех все-таки финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках», — подчеркнул Песков. Он также добавил, что в ближайшее время не стоит ждать «нового решения» по оплате в рублях. По мнению Пескова, во время процесса перехода не должно совершаться «резких движений» — только планомерная и тщательно выверенная работа.