Песков назвал осторожным переход к международным расчетам в рублях
Расширение международных расчетов в рублях идет поэтапно и осторожно, здесь нет места для резких движений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал мнение директора и основного акционера Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина, который в интервью «Коммерсанту» заявил, что переход компании к платежам в рублях может выбросить ее с международных рынков.
«Собственно и разумеется экономисты ко всем мнениям прислушиваются, в основном не в Кремле, а в правительстве. Все-таки это больше вопрос для правительства, но здесь никто, собственно, и не торопится. Это поэтапное, очень осторожное движение с учетом тех все-таки финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках», — подчеркнул Песков. Он также добавил, что в ближайшее время не стоит ждать «нового решения» по оплате в рублях. По мнению Пескова, во время процесса перехода не должно совершаться «резких движений» — только планомерная и тщательно выверенная работа.
В интервью «Коммерсанту» Лисин пояснил, какие последствия могут ждать НЛМК при переходе компании к платежам в рублях. По его словам, компания десятилетиями боролась за экспортные рынки, где ее «никто не ждал». «Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — добавил он. Лисин также отметил, что многие меры сегодня принимаются «стремительно», а их последствия не были проанализированы «в полной мере».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал начать принимать оплату за экспорт нефти, угля, металлов, зерна, леса, удобрений и масла в рублях по аналогии с газом. В Кремле ответили, что этот вопрос может быть проработан.
Помимо этого президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Страны G7 и ЕС заявили, что не будут оплачивать газ по новым правилам, потому что это нарушает действующие контракты, которые заключались преимущественно в долларах и евро.