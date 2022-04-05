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Глава НЛМК: переход на расчеты в рублях «выбросит» компанию с зарубежных рынков

Ведомости

Расширение списка экспортируемых товаров, расчеты за поставки которых будут производиться в рублях, может привести к уходу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) с международных рынков. Об этом в интервью «Коммерсанту» сказал председатель совета директоров и основной акционер компании Владимир Лисин.

«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, может с газом что-то получится, но остальное?» — сказал Лисин.

По его словам, компания десятилетиями боролась за экспортные рынки, где ее «никто не ждал». «Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал начать принимать оплату за экспорт нефти, угля, металлов, зерна, леса, удобрений и масла в рублях по аналогии с газом. В Кремле ответили, что этот вопрос может быть проработан.

Лисин также отметил, что многие меры сегодня принимаются «стремительно», а их последствия не были проанализированы «в полной мере». «Мне кажется, скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек», — считает он.

Так, он считает неудачной идеей делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. По его словам, инициатива приведет к росту рисков и ущемлению прав инвесторов, например тех, которые не могут держать российские акции напрямую. «Они никакого отношения к политике не имеют, и есть риск, что их права собственности просто будут утрачены», — подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, фиксация цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и отказ от формульного ценообразования на основе рыночных индексов не упрощают жизнь бизнесу, заявил глава НЛМК: «Мы видим, например, что за последние недели поставщики материалов, оборудования, комплектующих подняли цены в разы. В таких условиях заморозка цен на конечную продукцию приведет к тому, что ее выпуск просто прекратится из-за убытков».

Он также считает, что идея индексировать транспортные тарифы РЖД для экспортных перевозок металлов «при фиксации цен на все остальное» приведет к тому, что возить по железной дороге можно будет лишь металл и удобрения, остальные товары можно будет перевозить только грузовиками. «Для сельского хозяйства это вообще будет полный коллапс», — отмечает он.

Лисин раскритиковал и идею создать консолидированный парк вагонов под управлением РЖД. Он пояснил, что ранее частные компании приобрели новых вагонов на 2 трлн руб., что составляет более 70% всего парка всех железнодорожных вагонов. Их передача под управление РЖД может привести к хроническому дефициту вагонов, предупреждает он. По мнению бизнесмена, все государственные задачи можно решить с помощью Федеральной грузовой компании (ФГК) — госоператора подвижного состава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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