Глава НЛМК: переход на расчеты в рублях «выбросит» компанию с зарубежных рынков

По его словам, компания десятилетиями боролась за экспортные рынки, где ее «никто не ждал». «Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — добавил он.