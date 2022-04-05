Глава НЛМК: переход на расчеты в рублях «выбросит» компанию с зарубежных рынков
Расширение списка экспортируемых товаров, расчеты за поставки которых будут производиться в рублях, может привести к уходу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) с международных рынков. Об этом в интервью «Коммерсанту» сказал председатель совета директоров и основной акционер компании Владимир Лисин.
«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, может с газом что-то получится, но остальное?» — сказал Лисин.
По его словам, компания десятилетиями боролась за экспортные рынки, где ее «никто не ждал». «Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — добавил он.
Лисин также отметил, что многие меры сегодня принимаются «стремительно», а их последствия не были проанализированы «в полной мере». «Мне кажется, скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек», — считает он.
Так, он считает неудачной идеей делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. По его словам, инициатива приведет к росту рисков и ущемлению прав инвесторов, например тех, которые не могут держать российские акции напрямую. «Они никакого отношения к политике не имеют, и есть риск, что их права собственности просто будут утрачены», — подчеркнул бизнесмен.
Кроме того, фиксация цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и отказ от формульного ценообразования на основе рыночных индексов не упрощают жизнь бизнесу, заявил глава НЛМК: «Мы видим, например, что за последние недели поставщики материалов, оборудования, комплектующих подняли цены в разы. В таких условиях заморозка цен на конечную продукцию приведет к тому, что ее выпуск просто прекратится из-за убытков».
Он также считает, что идея индексировать транспортные тарифы РЖД для экспортных перевозок металлов «при фиксации цен на все остальное» приведет к тому, что возить по железной дороге можно будет лишь металл и удобрения, остальные товары можно будет перевозить только грузовиками. «Для сельского хозяйства это вообще будет полный коллапс», — отмечает он.
Лисин раскритиковал и идею создать консолидированный парк вагонов под управлением РЖД. Он пояснил, что ранее частные компании приобрели новых вагонов на 2 трлн руб., что составляет более 70% всего парка всех железнодорожных вагонов. Их передача под управление РЖД может привести к хроническому дефициту вагонов, предупреждает он. По мнению бизнесмена, все государственные задачи можно решить с помощью Федеральной грузовой компании (ФГК) — госоператора подвижного состава.